«النور مكانه القلوب».. رحلة طالب من المرض إلى الإبداع (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رحلة طالب في كلية التربية النوعية.. من المرض إلى الإبداع».

خضع لعملية جراحية أفقدته بصره

وقال، أحمد هاني البالغ من العمر 21 عاما، ويدرس في قسم الموسيقى بكلية التربية النوعية، إنّه أصيب بورم في المخ، وحين خضع لجراحة فقد بصره، مشيرا إلى أنّ أسرته اشترت «أورج» ليتسلى باللعب عليه، لكنه بدأ يتعلم شيئا فشيء وتحسن مستواه.

الدكاترة بعد ما كانوا رافضيني حبوني خلاص

وأضاف، «الأساتذة مكانوش عارفين يتعاملوا معايا ازاي، كانوا رافضين لأنهم مكانوش عارفين يعملوا إيه، لكن لما بدأت أتعامل بدأوا هما اللي يفكروا لي في حاجات، ودكتورة عندي عملت لي نوتة لكن مش على طريقة برايل وامتحنت بيها كل الامتحانات وبعد ما كانوا رافضيني حبوني خلاص».

حصلت على الكثير من الجوائز

وتابع أنّه يفضل أعمال الموسيقار عمر خيرت، و«أحلى حاجة بعزفها بالنسبة لي هيا حاجاته، زي النور مكانه القلوب، عفوا يا قانون، وخلي بالك من عقلك»، كما يعزف في قصر ثقافة بمحافظة بورسعيد وحصل على جوائز كثيرة، وآخرها هي المواهب الذهبية والتي كانت تحضرها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، كما شارك في أكثر من حفلة في بورسعيد والقاهرة.

أطمح في عمل نوتة خاصة به

وزاد: «عاوز أعمل نوتة خاصة بيا، لكن لسه بعد ما أخلص الكلية، ونفسي بورسعيد تهتم أكتر بذوي الاحتياجات الخاصة زي مثلا إنهم يعملوا نادي خاص بينا أو يدعمونا بحفلات»، ووجّه الشكر لوالديه ودكاترة الكلية التي يدرس بها: «لولا دعمهم ومساعدتهم مكنتش هعرف أكمل في الكلية».