لجنة "الأعلى للجامعات" تزور كلية التربية النوعية بسوهاج استعداداً لافتتاحها

لجنة "الأعلى للجامعات" تزور كلية التربية النوعية بسوهاج استعداداً لافتتاحها
كتب:
خالد الغويط
09:18 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
لجنة الأعلى للجامعات تزور كلية التربية النوعية بسوهاج استعداداً لافتتاحها
اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، مع أعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت الدكتور وجدي رفعت نخلة عضو لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي والمقدم الدكتور محمد علي السيد عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية، وذلك للتقييم النهائي للمبني المخصص لكلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم، ومناقشة الاستعدادات النهائية تمهيداََ لبدء الدراسة واستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2020 - 2021.
وفي بداية اللقاء اكد رئيس الجامعة أن الهدف من انشاء كلية التربية النوعية بالجامعة هو تطوير التعليم وتخريج المعلم النوعي المتميز، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم النوعي وتوفير الاحتياجات الكمية من معلمي المراحل التعليمية المختلفة، مشيراً الي انها ستكون اضافة قوية لكليات الجامعة، بما تضم من مجالات نوعية مختلفة يتم تدريسها للطلاب، لتخريج جيل من المعلمين المتخصصين في التربية الموسيقية والفنية والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات البحثية والتدريبية والاستشارات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المختلفة.
وقدمت الدكتورة زينب محمود الشريف أستاذ التربية الفنية بكلية التربية خلال الاجتماع، عرض توضيحي لشرح مكونات المبني وما تم إنجازه من تجهيزات نهائية، وفرش وأدوات لاستكمال القاعات والغرف الإدارية والمعامل والورش التدريبية، الي جانب عرض خطة تأمين المبني والإخلاء واجراءات الامن والسلامة .
وعقب الاجتماع تفقدت اللجنة المبنى الخاص بالكلية، حيث تعرفت على الكوادر البشرية والفنية المتاحة، وكذلك تابعت تفاصيل تجهيزات المبنى، حيث شملت الزيارة قاعات الاستذكار، معامل الحاسب الآلي، المخازن، المكاتب الإدارية، غرف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب معاينة ورش النجارة والمعادن، والتربية الموسيقية، وكذلك أتيليهات النحت، الخزف، الرسم والتصوير، الملابس،التصميم، التريكو والكروشيه، النسيج اليدوي، والأشغال الفنية، بالإضافة إلى زيارة معامل التغذية ومركز الفنون.
وحضر اللقاء وشارك في الجولة التفقدية الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتورة زينب محمود الشريف أستاذ التربية الفنية بالكلية والدكتور رافت الخطيب مدير وحدة الامن والسلامة بالجامعة، اللواء حاتم صادق مدير الامن الجامعي.