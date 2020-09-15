لجنة "الأعلى للجامعات" تزور كلية التربية النوعية بسوهاج استعداداً لافتتاحها

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، مع أعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت الدكتور وجدي رفعت نخلة عضو لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي والمقدم الدكتور محمد علي السيد عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية، وذلك للتقييم النهائي للمبني المخصص لكلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم، ومناقشة الاستعدادات النهائية تمهيداََ لبدء الدراسة واستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2020 - 2021.

وفي بداية اللقاء اكد رئيس الجامعة أن الهدف من انشاء كلية التربية النوعية بالجامعة هو تطوير التعليم وتخريج المعلم النوعي المتميز، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم النوعي وتوفير الاحتياجات الكمية من معلمي المراحل التعليمية المختلفة، مشيراً الي انها ستكون اضافة قوية لكليات الجامعة، بما تضم من مجالات نوعية مختلفة يتم تدريسها للطلاب، لتخريج جيل من المعلمين المتخصصين في التربية الموسيقية والفنية والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات البحثية والتدريبية والاستشارات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المختلفة.

وقدمت الدكتورة زينب محمود الشريف أستاذ التربية الفنية بكلية التربية خلال الاجتماع، عرض توضيحي لشرح مكونات المبني وما تم إنجازه من تجهيزات نهائية، وفرش وأدوات لاستكمال القاعات والغرف الإدارية والمعامل والورش التدريبية، الي جانب عرض خطة تأمين المبني والإخلاء واجراءات الامن والسلامة .

وعقب الاجتماع تفقدت اللجنة المبنى الخاص بالكلية، حيث تعرفت على الكوادر البشرية والفنية المتاحة، وكذلك تابعت تفاصيل تجهيزات المبنى، حيث شملت الزيارة قاعات الاستذكار، معامل الحاسب الآلي، المخازن، المكاتب الإدارية، غرف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب معاينة ورش النجارة والمعادن، والتربية الموسيقية، وكذلك أتيليهات النحت، الخزف، الرسم والتصوير، الملابس،التصميم، التريكو والكروشيه، النسيج اليدوي، والأشغال الفنية، بالإضافة إلى زيارة معامل التغذية ومركز الفنون.

وحضر اللقاء وشارك في الجولة التفقدية الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتورة زينب محمود الشريف أستاذ التربية الفنية بالكلية والدكتور رافت الخطيب مدير وحدة الامن والسلامة بالجامعة، اللواء حاتم صادق مدير الامن الجامعي.