هل يجوز للابن المكفول صرف معاش أحد الأبوين بعد وفاته؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم توسيع قاعدة المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعى بعد تعديله بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «15» لسنة 2015، لمنح أبناء الأسر البديلة، مثله مثل أي طفل طبيعي، المساعدة الضمانية الشهرية في حالة وفاة الأبوين أو أحدهما، طبقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (137) لسنة 2010 .

التضامن: يجوز إعادة «الابن المكفول» واستبداله بآخر

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز للأسرة التى تكفل طفلا أو طفلة، بإرجاع الطفل لدور رعاية الأطفال مرة آخرى، بشرط التزام الأسرة بإخطار الوزارة بهذه الرغبة بخطاب مسجل بعلم الوصول، موضحاً به الأسباب القهرية والخارجة عن إرادتها التى دعتها إلى ذلك.

وأضافت على موقعها الرسمى، ردا على سؤال أحد المواطنين، أن ذلك يكون قبل تسليم الطفل بفترة زمنية تقدر بخمسة عشر يوماً على الأقل، ليتسنى للوزارة وضع خطة تدخل وإيجاد الحل البديل تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل.

يجوز إدخار أموال بدفتر التوفير الخاص بالابن المكفول

وأضافت وزارة التضامن، أنه يجوز إدخار أموال بدفتر التوفير الخاص بالابن المكفول، ولا يجوز صرفها تحت أى مسمى منعا لتهريب الأموال باسم الأطفال في حالات يجرمها القانون وحرصا على المصلحة الفضلى للابن.

لا يجوز الحصول على الميراث الشرعي

وأكدت الوزارة أنه لا مانع من تغيير الاسم الأول واللقب للطفل مجهول النسب، وذلك لمنع الاختلاط في الأسماء، مشيرة إلى أنه بالنسبة للاسم الرابع، فلا مانع بشرط عدم وجود أحد الورثة يحمل نفس الاسم، ولا يجوز الحصول على الميراث الشرعي، «يضاف لقب العائلة ما لم تسبب هذه الإضافة خللا في عمود النسب ويقصد بعمود النسب الصلات الثابتة ما بين الأفراد في الأسرة التي يترتب عليها أي حقوق مالية أو اجتماعية أو تحريم زواج أو غير ذلك».

إخبار الطفل بأنه ليس ابنا شرعيا للأسرة التى ترعاه فى عمر الثامنة

وأشارت التضامن إلى أنه يتم إخبار الطفل المكفول بأنه ليس ابنا شرعيا للأسرة التى ترعاه، منذ سن 8 سنوات، لينشأ متوازنا نفسيا واجتماعيا، على أن يتم الإفصاح له على أنه ابن أحد الأقارب كان له فضلا على الأسرة البديلة ورداً لهذا الجميل تكفلت الأسرة به وذلك لكى يدين الطفل بالولاء للأسرة البديلة.