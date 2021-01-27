سقوط عصابة مخدر «الآيس» في سوهاج: بيبعوه «عيني عينك»

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن سوهاج تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) بتهمة إدارة بؤرة إجرامية لعلانية الإتجار بمخدر «الآيس» بإحدى قرى مركز شرطة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تمّ استهداف البؤرة الإجرامية وأمكن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس -الشابو- مجهزة ومعدة للتروّيج، سيارتان إحداهما دون لوحات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بمشاركة المتهم الهارب.