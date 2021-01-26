«أبلغ عنه الشرطة».. مقتل شاب على يد تاجر مخدرات بالمنوفية

لقي الشاب أحمد هاشم الدجوي، 31 سنة، مصرعه، وأصيب شقيقه، على يد تاجر مخدرات، في قرية كفر صراوة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد إبلاغ المجني عليه وزارة الدخلية بإتجار المتهم في المخدرات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون، يفيد مصرع أحد الشباب بقرية صراوة، على يد تاجر مخدرات، بعد إخطاره النجدة عنه بتجارته في المواد المخدرة، وحرر محضرا بالواقعة بدائرة مركز شرطة مركز أشمون، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير الأمن، وبقيادة العميد عبدالله جلال، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، وعدد من القيادات الأمنية، حملة أمنية مكبرة على قرية صراوة، التابعة لمركز أشمون، بعد مقتل أحد الشباب وإصابة شقيقه، على يد تاجر مخدرات، بعد إبلاغه الشرطة عن تجارته.

ضبط أسلحة نارية ومخدرات ودرجات مسروقة بحملة «صراوة»

ونجحت الحملة المكبرة على قرية «صراوة»، في ضبط عددا من الخارجين على القانون؛ منهم هاربين من أحكام قضائية، ومسجلين خطر، بحوزتهم أسلحة نارية وأخري بيضاء، وعددا من مروجي المخدرات، بحوزتهم كميات من مخدر الاستروكس والبانجو، ودراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وسادت حالة من الهدوء في قرية «كفر صراوة»، عقب الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية على القرية، وضبط الخارجين علي القانون، وطالب الأهالي باستمرار الحملات لضبط مروجي المواد المخدرة بعد انتشارها، والتعامل بكل قوة مع المسجلين الخطر وتجار المخدرات، وطرد الفئة الأخيرة من القرية.