حظك اليوم الأربعاء 27-1-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

برج الحمل كونه في الترتيب الأول بين الأبراج، يدل وجوده دائما على بداية شيء حيوي ومثير، لا يوجد له الكثير من السلبيات، فهو ديناميكي، حريص، سريع البديهة وقادر على المنافسة، وعندما يتعلق الأمر بالقيادة، فهو الأفضل حيث يستطيع التنقل بين الحياة الاجتماعية والمهنية وقيام توازن بينهما، كما أنّه إنسان مغامر شجاع لكنه متهور، يملك الطموح والتحدي والحماس والنشاط وكذلك العفوية، يعشق الحرية والأفكار المتحررة.

سلبيات برج الحمل

أما أبرز سلبيات برج الحمل فتتمثل في كونه إنسان أناني كل ما يهمه إرضاء نفسه وتحقيق إنجازات لها، فضلًا عن كونه شخصية عنيدة وعصبية وغير صبورة ومتهورة لحد الطيش أحيانا، كما أنّه محب للتملك، إذ يملك طاقة كبيرة تجعله عدواني وحاد الطبع، وهو إنسان متوتر ويدخل أحيانًا في جدالات لا تنتهي، يرفض الإساءة ويحقد إذا ما وجهت له أي إهانة.

شخصية برج الحمل في الحب

هذا البرج الناري الغزلي يأخذ بالتأكيد المبادرة عندما يتعلق الأمر بالحب، فهو يجيد التهرب حال لاحظ أحد نظراته، وإذا أردت جذب اهتمام الحمل، يجب أن يكون الشخص حيوي ومثير كما هو الحمل بطبعه، فهو برج عاطفي يحب المغامرة، وتعد الرومانسية شيء شائع عن شخصية الحمل وعندما يطرق الحب بابه مرة واحدة، يستمر فيه لمدى الحياة، وطالما أنّ هناك الكثير من المرح والإثارة في العلاقة، فإنّها ستكون قوية وطويلة الأمد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر معاكس في وضع معاكس وقد ينبئ بسوء تفاهم وعليك أن تحذَر من مضايقات البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.