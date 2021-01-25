حظك اليوم الاثنين 25-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص محبي علم الفلك على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، وتنقسم مجموعات الأبراج إلى 4 مجموعات وهي «أبراج مائية، أبراج ترابية، أبراج نارية، أبراج هوائية»، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ما زال القمر في صفك ويساعدك اليوم على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط فينوس بمنزل الحظ تمدك بالقدرة على التأثير في الآخرين باقتدار وتستخدم منطقا سليما.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في قراراتك العملية والمادية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك اليوم على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا ولا تبالغ في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

يمكنك اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية كي تصل لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تساعدك الأفلاك أن تجد حلولًا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتخطط جيدا لتنمية أعمال أو مدخرات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية وروح ودودة تساعدك على الاقتراب من الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

انتبه اليوم لحقوقك، ورغم التشوش تتغلب على المعوقات بإصرارك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا حاول أن تكون أكثر تسامحا مع شريك الحياة ويطالبك الفلك بتوخي الحذر في القول والحركة وتمهل في القيادة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وتضع حلولا جذرية لصراعات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس والمشتري وعطارد في برجك ويجعلك ذلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص وتجنب الصدام.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.