حظك اليوم الثلاثاء 26-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة منال سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تعطي مثالا جيدا يُحتذى به وتبدو مقنعا جدا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وتبدو اليوم ملهما وواقعيا وموهوبا في إدارة أعمالك وأموالك، فقط تأن في خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يدفعانك للتعامل بود ويمنحانك طاقة ويتعلم منك الآخرون معنى المشاركة وقيمة الحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك ثقةً وإصرارا وحضورا أخاذا وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ بمنزل الأصدقاء يمنحك سحرا وتطل على العالم مشرقا متفائلا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية، فقط لا تتحدث عن خططك وعن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك وتحصل على مساندة البعض بسهولة.. الأصدقاء أيضا يمنحونك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تجعلك مشرقا وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، لا تبالغ في انتقاد من حولك وحاول أن ترى الإيجابيات.. أظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. فرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك أفكارا جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تعدك بلقاءات عاطفية رائعة ودعم من المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك، وتراجع اليوم خطواتك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يدفعانك للتعبير عن مشاعرك بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقم بواجبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن أكثر مرونة مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة ويقظة وتتمتع بحضور أخاذ.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام الشامسي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بأوقات حلوة تجمعك بمن حولك ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.