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محمود مسلم

«الداخلية» توزيع الهدايا والزهور على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

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الوطن
12:42 م | الأربعاء 27 يناير 2021
الداخلية توزيع الهدايا والزهور بمناسبة عيد الشرطة 69

الداخلية توزيع الهدايا والزهور بمناسبة عيد الشرطة 69

احتفل رجال الشرطة بعيدهم الـ69 بكل مديريات الأمن مع المواطنين، من خال النزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

جاء ذلك إيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كل أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الاحتفال بتلك الذكرى بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.       

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