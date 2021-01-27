«الداخلية» توزيع الهدايا والزهور على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

احتفل رجال الشرطة بعيدهم الـ69 بكل مديريات الأمن مع المواطنين، من خال النزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

جاء ذلك إيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كل أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الاحتفال بتلك الذكرى بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.