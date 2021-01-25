«رئيس دفاع النواب» يشيد بكلمة السيسي خلال احتفال عيد الشرطة

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشعب المصري بكل أطيافه، اعتاد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يشاركه كل مناسباته وأفراحه، مشيدا بكلمة الرئيس التي صرح بها اليوم، في احتفال عيد الشرطة الـ69، ومحاولاته الدائمة في رفع الروح المعنوية للشعب المصري، وبثه روح الانتماء والحب بقلوبهم تجاه هذا البلد.

أبناء الداخلية

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية الاثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية عزة مصطفى، الرئيس يحرص دائما على مشاركة الداخلية والقوات المسلحة أعيادهم، موضحا أن الرئيس أشاد في كلمته اليوم، بأبنائه من الداخلية، وقدم تحيته لشهداء جهاز الشرطة وأهاليهم.

أهالي الشهداء

وأكمل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كما حرص الرئيس على تقليد أهالي الشهداء النياشين، تقديرا لبطولات أبنائهم الشهداء، معربا عن إعجابه الشديد، بتأكيد السيسي أن أهالي الشهداء يستحقون أكثر بكثير من التكريمات والنياشين، فهم يستحقون أن يمدهم الشعب المصري بأكمله، بكل الحب والإخلاص والاهتمام بأسرهم وأولادهم.

تقدير الرئيس لمجهودات الداخلية

وأكد أن حديث الرئيس عن أبناء الداخلية، وذكره لجهدهم المبذول وعطائهم المستمر، دليل قاطع على تقدير الرئيس لجهاز الشرطة بأكمله وبكل العاملين به.

وألمح إلى أن الرئيس تحدث أيضا عن مصر وتحولها من مرحلة تثبت أركان الدولة، وتحقيق الاستقرار والأمن، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة، ونشر التنمية بكل أركانها وربوعها، موضحا الدور الرئيسي للداخلية وأبنائها في كل تلك المراحل، لأن الأمن هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها أي تنمية.