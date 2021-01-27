«المرشدين السياحيين» بالبحر الأحمر: حظرنا صفحة ممثل الأفلام الإباحية

كشف بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، أن نقابة المرشدين السياحيين حظرت طلب الصداقة لصفحة ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، من على الحسابات الخاصة، وذلك بعد تلقي بعض المرشدين عبر موقع «فيس بوك»، طلبات صداقة من الممثل.

وقال «أبو طالب» لـ«الوطن»، أن حالة استياء سيطرت على المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بسبب تداول ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، أخبارًا على صفحته الخاصة بتواجده في الغردقة ؛ ليقضي عطلته الشتوية بصحبة إحدى صديقاته.

وانتقد نقيب المرشدين السياحيين بالبحرالأحمر، ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، قائلًا: «شعرنا باستياء حيث فوجئنا بالموضوع، والمشكلة أنه يُرسل طلبات صداقة إلى بعض المرشدين السياحيين على موقع فيسبوك، وهم مستاؤون جدًّا من هذا الأمر».

وأكد مصدر لـ«الوطن»، أن ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس يقضي عطلته الشتوية بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، وتوجه بالزيارة إلى مارينا السياحي جنوب مدينة الغردقة بصحبة صديقته.

ومن جانبه أشار تامر نبيل، أمين عام جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى أن جميع السائحين لهم مطلق الحرية في الاستمتاع بإجازاتهم داخل الفندق، ولا أحد يستطيع منعهم من التحرك والاستمتاع بالعطلة الخاصة، ولا يتوقف ذلك على جنسيته أو مهنته، مؤكدًا أن أفراد الأمن بالفنادق لن يسمحوا بأي تجاوز من الممثل الأمريكي جون سينس وسيتم منعه في حالة ارتكابه اي أخطاء غير مسموح بها.

يذكر أن جوني سينس ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صوره له في أثناء قضائه إجازته في مدينة الغردقة، بصحية إحدى صديقاته.

وظهر الثنائي، في الصوره وهما داخل حمام السباحة، فيما علق الممثل المشهور على صورته قائلًا: «أنا متواجد في مصر بمدينة الغردقة»

جوني سينس اسمه الحقيقي ستيف وولف، وقد تمّ تلقيبه باسم «سينس» من مواليد ديسمبر 31، 1978 هو ممثل أفلام سينمائية أمريكية إباحية، وقد قدم حتى الآن أكثر من 500 مقطع فيديو والعديد من الأفلام على مدار 10 سنوات.