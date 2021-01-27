مطار الغردقة يستقبل لجنة تفتيش روسية لمتابعة الإجراءات الأمنية

كشفت مصادر مطلعة بمطار الغردقة الدولى، عن وصول، لجنة روسية تضم خبراء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسي، لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولي، وعلى متن الرحلات الجوية، وذلك في إطار جولات المتابعة المستمرة لأوضاع المطارات، والتي تتم بشكل دوري للتأكد من جاهزية المطارات لاستقبال الوفود السياحية.

وأضافت المصادر، أن اللجنة ستجرى عملية متابعة للإجراءات الأمنية والوقائية المطبقة، كما ستقوم بفحص أجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق كافة الإجراءات على المسافرين من وإلى المطار، كما ستتابع اللجنة منظومة نقل أمتعة الركاب، ومنطقة السيور، والوجبات المقدمة وغيرها من الاستعدادات والخدمات التي يتلقاها الركاب منذ لحظة دخولهم للمطار، وحتى إقلاع الرحلات.

اللجنة تواصل عملها لمدة أسبوع

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تستمر أعمال اللجنة بمطار الغردقه الدولي أسبوع كامل، لتفقد الإجراءات الأمنية والوقائية بالمطار، ومراجعة جميع إجراءات المنظومة الأمنية، والإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة على متن الرحلات .

«عنبة»: نطبق الإجراءات الأمنية والوقائية لسلامة المسافرين

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، أعلن أن المطارات المصرية تطبق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيراً إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من إنتشار الفيروس، بعضها يقع تنفيذه على عهدة المسافر أو السائح، والبعض الآخر تتخذه أطقم الضيافه الجوية الطائرة.

وذكر أن هناك احتياطات وقائية تتخذها سلطة الطيران المدني، وشركة الميناء، وسلطات الحجر الصحي، لتتضافر جميع هذه الجهود، لصالح منظومة الطيران المدني بالكامل، مؤكداً حرص العاملين بالقطاع على تنفيذ الإجراءات بمنتهى الدقة، حرصا منهم على سلامة المسافرين والسائحين، والعاملين بصالات السفر والوصول، بداية من دخول القادمين من الخارج لإستقلال الرحلات ، ومرورًا بدخولهم صالات الوصول، وحتى خروجهم من أبواب المطارات المصرية.

وكان وزير الطيران المدني، أكد التزام كافة العاملين بالمطارات، بإجراء عمليات التعقيم والتطهير، مع إلتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية والمهنية، والالتزام بإرتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي بين المسافرين، وقياس درجة حرارة الركاب من خلال الكاميرات الحرارية، وأجهزة الحرارة، ويتم التفتيش بشكل دوري للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المشددة حفاظاً على سلامة المسافرين.

«مصر للطیران» تسير اليوم 49 رحلة لمختلف دول العالم

وتسير الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران اليوم 49 رحله جويه بمعدل 30 رحله دوليه إلى كل من بغداد، والرياض، والمدينة المنورة، والدوحة، والدمام، ولندن، وباريس، واسطنبول، وامستردام، ونيويورك، وميلانو، ودبي، وجدة، والخرطوم، والبحرين، وبيروت، وعمان، والشارقة، ومسقط، وأديس ابابا، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 6 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4639 راكبًا.