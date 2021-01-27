«القوى العاملة» بجنوب سيناء تستقبل 111 شكوى وتعين 266 شابا خلال ديسمبر

قال أشرف علي الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن المديرية قامت بالتفتيش على 198 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي خلال شهر ديسمبر الماضي، كما تلقت 111 شكوى عمالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 53 شكوى منهم، كما جرى تسوية 35 شكوى وديًا، لافتًا إلى أن 23 شكوى ما زالت تحت البحث.

وفي مجال الصحة والسلامة المهنية، أكد مدير مديرة القوى العاملة، أن اللجان قامت بالمرور على 49 منشأة، وإعادة التفتيش على 156 منشأة، تم خلالهم تحرير 14 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، إضافة إلى عقد ندوتين للتوعية وإجراء 35 قياسًا وبحث 4 شكاوى، إضافة إلى متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير، وموقف العمالة في 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه جرى تعيين 266 شاباً، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بينهم شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة أن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال لمنحة مولود جديد، و 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، و 340 جنيه نفقة علاج، ليصل إجمالي ما تم صرفه 29 ألفاً و 340 جنيهاً لعدد 12 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 18 عاملاً جديداً على المنظومة.

وأشار إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 42 ترخيصاً لعمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.