«الري»: 5 مشروعات لحماية مدن جنوب سيناء من السيول

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة ممثلة في قطاع المياه الجوفية تنفذ حاليا خمس عمليات كبرى لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، وتقليل مخاطرها وآثارها السلبية، وباعتمادات مالية غير مسبوقة بالمحافظة وذلك بمدن طابا والترابين بنويبع ورأس سدر وأبو زنيمة والطور، وتقدر قيمة تنفيذ هذه الأعمال بمبلغ 927 مليون جنيه.

فوائد تلك المشروعات تتمثل في تقليل المخاطر على البنية التحتية

أوضح أن فوائد تلك المشروعات تتمثل في تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهربا والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي ليستفيد به أهالي سيناء في الزراعات.

تابع أن هذه الأعمال تشمل أيضا تنفيذ 16 بحيرة و16 حاجزا ترابيا وعدد 51 حاجز توجيه و17 قناة صناعية و5 سد ركامي و4 حوض ترسيب، لافتا إلى أن النسبة الكلية المنفذة لهذه الأعمال 67%.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك تم ترسية إنشاء قناة صناعية بطول 6 كم بمخرج وادي بعبع بمدينة أبو رديس وجارٍ الآن أعمال ترسية إنشاء معبر أيرلندي على الطريق الساحلي بأبو رديس بقيمة إجمالية (القناة والمعبر) 79 مليون جنيه.

وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من إنشاء «سدي وادي أسلاف» في مدينة أبو رديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف إنشاء السد لحماية طريق «سانت كاترين – الطور» الرئيسي والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب «أبورديس – كاترين» وخط الفايبر الاستراتيجي ولتغذية الخزان الجوفي بالمناطق «كاترين، وفيران» لتنمية أهالي قرية وادي فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالي.