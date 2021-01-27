ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2970 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمّ ضبط 12091 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبط قضيتي أموال عامة وفساد إداري ومالي، و1182 قضية تموينية متنوعة، و188 قضية بيئية متنوعة و21 قضية مصنفات،و289 قضية ضريبية.

وجار مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.