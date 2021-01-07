شرطة التموين تضبط 1187 قضية في 24 ساعة منها تخزين 105 أسطوانات أكسجين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1187) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها كالتالي..

جرى ضبط 3,24 طن " لحوم - دواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط 46 طن مخللات بدون مستندات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط 67,800 عبوة "مقرمشات" غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

ضبط (قائد المدير المسؤول عن مخبز بلدي – بمحافظة الجيزة )، لاستيلائه على (241,567 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق منظومة تشغيل الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم ببيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

ضبط (قائد مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) ، لتجميعه (603 بطاقة تموينية) خاصة بالمواطنين للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها عن طريق صرف المقررات التموينية والخبز بها دون علم أصحابها.

ضبط قائد سيارة – بمحافظة البحيرة، وبحوزته (2,25 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، ومحظور تداوله بالأسواق، قام بتجميعها بدون وجه حق تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء.

ضبط 3,34 طن حبيبات بلاستيك – كربونات كالسيوم – زيوت سيارات بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج – 1200 متر "مواسير بلاستيكية" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المواسير البلاستيكية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في مواجهة جرائم الاحتكار في ظل كورونا، عن ضبط قضيتن بإجمالي مضبوطات بلغت 105 إسطوانات غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول – و6720 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات "مجهولة المصدر".