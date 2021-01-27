الزراعة عن تمويل البتلو: 3.8 مليار بعد اعتماد 50 مليونا لصغار المربيين

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ50,5 مليون جنيه يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.

وأضاف نائب وزير الزراعة، في بيان صادر اليوم، أنَّ إجمالي ما تمّ تمويله للمشروع حتى الآن 3 مليارات و300 مليون جنيه لـ20 ألف مستفيد، ولتمويل 224 ألف رأس ماشية.

كلف نائب وزير الزراعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير جميع أوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

ومن ناحيته، قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ المشروع القومي للبتلو، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، إضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف أنَّ جملة ما تمّ إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال 2020 يمثل 75% من جملة ما تمّ صرفه خلال الفترة من 2017 وحتى الآن وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

ويمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).