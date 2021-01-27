مسؤول برنامج «فرصة»: نعمل على إيجاد عمل بمصدر دخل مناسب للمواطن

قال عاطف الشبراوي، مسؤول برنامج «فرصة» للتوظيف بوزارة التضامن، إن البرنامج ليس توظيفي ولكن تمكين اقتصادي، مشيرا إلى أن المفهوم الأخير أوسع من الأول، بمعنى أنه يركز على إيجاد الطريقة الأكثر نجاحا في أن يكون المواطن لديه مصدر للدخل يسمح له بحياة كريمة، من خلال التأهيل والتوظيف؛ إذ يعطى أدوات إنتاج لعمل مشروعات مدرة للدخل، ونربطهم في شبكة معا؛ لإتاحة العمل الجماعي بينهم.

برنامج تعديل سلوك وتشجيع الأفراد وتحفيزهم على العمل

وأضاف «الشبراوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك برنامج آخر وهو وحدات التضامن الاجتماعي في المحافظات، و«اللي بدأنا فتح وحدة تدريب والتوظيف فيها، والتدريب يكون على المهارات الحياتية، البحث عن الوظائف، الاتصال والطريقة المختلفة في التعامل وأخلاقيات العمل، وأيضا هناك برنامج تعديل سلوك وتشجيع الأفراد وتحفيزهم على العمل وبعدين بنربطهم في الوظائف الموجودة في الأماكن المتواجدين فيها، ونتابعهم لمدة 3 شهور».

تكافل وكرامة يستفيد منه تقريبا 3.9 مليون أسرة

وأكد مسؤول البرنامج، أن هناك حزمة من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، في «تكافل وكرامة»، والبرامج المختلفة ومحدودي الدخل والفئات المهمشة، لافتا إلى أن الأول يستفيد منه تقريبا 3.9 ملايين أسرة، أي يناهزوا الـ15 مليون مواطن، يتلقوا الدعم النقدي المشروط شهريا، منوها إلى أن نسبة الأمية فيهم 40%، وبالتالي هناك 70% من المستفيدين منه في محافظات الصعيد.

نركز على إستدامة الأنشطة للمستفيدين من البرنامج

وتابع عاطف الشبراوي: «نهجنا يختلف إلى حد ما؛ لأننا نركز على استدامة الأنشطة، من خلال محاولة ربطه في منظومة بها موردين أو مشترين للمنتج الذي يقدمه»، منوها إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين أحد الجمعيات الشبابية الكبيرة في مصر؛ لكي تكون شبكة من المتطوعين في كل محافظة، ويكونوا هم المستشارين والمرشدين للأفراد الذين نقدم لهم الدعم والمساعدة.

وأوضح «الشبراوي» أن الهدف الحقيقي من البرنامج أن يعيش المواطن حياة كريمة، مؤكدا أنه «نركز على تنمية وعي المواطن وأهمية الدخول في أنشطة إنتاجية، وأن ميزانية البرنامج تصل لحوالي مليار جنيه».