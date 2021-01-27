تحدد حسب العميل.. ضوابط الحصول على الدولار من البنوك للعلاج أو الدراسة

تمنح البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي، الدولار لعملائها لاستخدامات متعددة، مثل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية التي يتم فتح الاعتمادات المستندية لها للاستيراد، والعلاج بالخارج والدراسة والسفر للعمل أو السياحة، وتشترط البنوك تقديم المستندات التي تثبت الغرض من الحصول على الدولار لفرع البنك الذي يتعامل معه العميل.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، في حديثه لـ«االوطن» ضوابط تدبير الدولار من البنوك للعملاء، موضحًا أنّ العميل يجب أن يوضح سبب طلب العملة الأجنبية، سواء بسبب العلاج أو الدراسة بالخارج أو للترفيه أو للاستيراد، إذ إنّ العملة المحلية هي المتداولة، ويشترط لطلب الدولار إبداء الأسباب.

يقول الخبير هشام إبراهيم، إنّه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لتدبير العملة الأجنبية للعميل، حيث يخضع تحديد حجم تدبير الدولار من البنك حسب نوع العميل وحسابه المصرفي إذا كان من كبار العملاء أو من العملاء العاديين، وتتوقف حسب تقديرات كل مدير فرع، فلا يوجد مبلغ محدد بغرض توفير العملة بغرض العلاج أو الدراسة، قائلًا: «لو عندي عميل مهم بيشتغل بالملايين طبيعي لما يحتاج عملة أجنبية أقدر أوفرهاله، بعكس عميل تاني حسابه لا يتعدى ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه».

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنّ عملية تدبير الدولار تتم وفقًا لعدة أسس، أهمها مدى أهمية العميل لدى البنك الذي يتعامل معه، فضلًا عن منطقية طلب تدبير العملة، فمن غير المنطقي أن يطلب العميل 100 ألف دولار لغرض السياحة، كما يشترط أن يُقدم العميل تأشيرة السفر موضحًا بها الغرض لضمان قبول الطلب.

تدبير الدولار كاش أو بالحد الائتماني

وإلى جانب تدبير البنك للعملاء العملة الأجنبية كاش، يمكن للبنك تفعيل استخدام الكارت الدبت للخصم المباشر من أي ماكينة في الدولة الموجود بها، وصرف أي مبلغ كاش من حسابه بنفس عملة البلد القائم بها بحد ائتماني معين يضعه البنك.

وتضع البنوك حدًا أقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر، إذ تبلغ حدود السحب الشهري من البنك الأهلي 40 ألف جنيه والمشتريات 60 ألف جنيه على بطاقات «فيزا كلاسيك وماستركارد ستاندرد»، و80 ألف جنيه و500 ألف جنيه على التوالي للبطاقات البلاتينية.

أما بنك مصر يكون حدود السحب اليومي بما يعادل 2000 دولار شهريًا، وفي البنك التجاري الدولي يكون حد السحب النقدي 20 ألف جنيه لبطاقات وايت وكلاسيك الائتمانية، و40 ألف جنيه لبطاقات جولد، و60 ألف جنيه للبطاقات البلاتينية، ويكون حد السحب النقدي الشهري من بطاقات HSBC من خارج مصر 10 آلاف دولار أمريكي.