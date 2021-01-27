نواب يهاجمون إهمال قصور الثقافة وغياب الاهتمام بمحافظات

وجه العديد من النواب هجوم قوي للدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة بعد إلقائها بيان الوزارة اليوم امام مجلس النواب، حيث قال النائب محمد أبو هميلة، العقل الذى لا يمتلئ فكر وثقافة يكون فرصة للإمتلاء بفكر التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن الوزارة لاتؤدى دورها على الوجه الأكمل خاصة فى الريف.

وأوضح النائب إبراهيم عويس أن عرض الوزيرة يوضح أن مصر غرقان في الثقافة على حد قوله ولكن هذا المجهود لا يصل للمواطن اطلاقًا، وخاصة أن دور الوزارة في مواجهة أفكار التطرف غاب تمامًا وهذا دور هام جدا للوزارة.

مواجهة الإلحاد والشذوذ والانتحار

كما تساءل النائب أحمد حمدي خطاب، عن دور الوزارة فى مواجهة انتشار ظواهر مثل الالحاد والشذوذ والمخدرات والانتحار، موضحًا بأن الثقافة والفكر يكونا بمثابة طوق نجاه من تلك الظواهر الغريبة علينا، مطالبًا بتنظيم مسابقات فى الشعر والنشر والقصة وإعادة دور المكتبة.

وأوضحت النائبة نجلاء إبراهيم أن قصور الثقافة أصبحت برسوم باهظة جدًا وهذا أدى لعزوف الشباب عنها مطالبة بعمل بروتوكولات تعاون بين العديد من الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي لاستغلال القصور في إظهار مواهب الشباب واحتضان ابناء مصر.

أوضتين وحمام

كما استنكر النائب أحمد على ابراهيم غياب عده نقاط من بيان الوزيرة وأهمها، الاهتمام بالمسارح وخطة تطوير تنمية صندوق الموارد الثقافية، وقال النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب: «و أنا بسمع وزيرة الثقافة حسيت انى في دولة غير مصر، فالوزيرة تحدثت عن فاعليات و أنشطة أشعرتنى اننا في الصعيد في عالم تانى».

و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء والمخصصة لبيان وزيرة الثقافة: «لدينا قصر ثقافة فرشوط عبارة عن أوضتين وحمام و لا يوجد بهم موظف، النواب أصبح لديهم وعى في هذه الجلسة ان وزارة الثقافة ليس لها دور في مصر، و المفروض أن يكون لها دور في بناء وعى المواطن، خاصة في الصعيد فهناك مشكلات كبيرة و ثأر وإرهاب، الصعيد يحتاج لنظرة».

وقال النائب نورأبو ستيت في تعليقه على بيان الوزير: «ان بيان الوزيرة لا ينطبق على الصعيد ونشعر بإهمال شديد في الصعيد وخاصة سوهاج، نأمل أن تكون هناك خطة ثقافية جادة لأن كلام الوزيرة غير واقعي».

معرض الكتاب ومهرجان القاهرة السينمائي

وتساءل النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس معقّباً على بيان وزيرة الثقافة أمام المجلس اليوم قائلاً: «تم إلغاء معرض القاهرة للكتاب في بداية العام بسبب جائحة كورونا و خسر الناشرون مبالغ هائلة ولا أعترض على الإلغاء، لكنني أتعجب أنه في نفس الوقت يُقام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور الوزير».

ووجّه سؤالًا للوزيرة عن إنشاء مقرات لمراجعة الأعمال المسرحية في 2018 من خلال شبه رقابة مسبقة، وهو ما يتناقض مع حرية الابداع الفني والأدبي والتي كفلها الدستور في مادة 67 وغير مقبول في 2021 أن تقوم وزارة الثقافة بتقييد حرية الإبداع الفني والأدبي.

ثم انتقد «البياضي» عدم تفعيل المركز القومي للترجمة، قائلًا بأن المركز تبلغ ميزانيته 300 مليون جنيه تكاد تكون بالكامل مرتبات ولانرى إنتاجًا يثري حياتنا الثقافية كما هو منوط به، و أخيرًا علق «البياضي» على تجميد أدوار قصور الثقافة التي تكلفت مئات الملايين ضاربًا مثالًا بقصر ثقافة القناطر الخيرية: «للأسف أصبح لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة».

واختتم «البياضي» كلمته قائلًا: «أنتم منوطون بوزارة من أهم ان لم تكن أهم الوزارات، فبالثقافة نصنع أجيالًا مبدعة وبالثقافة نحارب التطرف والإرهاب لذلك نعّول الكثير على وزيرة الثقافة»، وقال النائب علي بدر عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة حقيقة تواجه المجتمع المصري والمتمثلة في أزمة الثقافة التي يعاني منها الشعب المصري.

وطالب «بدر» خلال الجلسة العامة تعقيبًا على بيان وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، على الوزيرة إنهاء أزمة الثقافة، مشيرًا إلى أن حل أزمة الثقافة ستساهم بشكل كبير من انهاء 80% من الأزمات التي تواجه المجتمع المصري من ارهاب وتطرف حتى أزمة المرور، وتساءل «بدر» خلال الجلسة لماذا لم يحضر رئيس هيئة قصور الثقافة هذه الجلسة ويستمع للمشاكل التي تواجه النواب بجميع المحافظات.

موضحًا بأن جميع مكاتب الطفل في المحافظات تحولت الى محال تجارية، قائلًا: «للأسف مفيش مكاتب للأطفال ازاي هنقدر نبني عقول اطفالنا».

كما وجه سؤالًا أخر للوزيرة عن دور الوزارة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل جزء كبير من المعرفة للأطفال والشباب، وأين دور وزارة الثقافة من الُكتاب والمبدعين طالبًا من الوزيرة أن تنزل الى القرى والنجوع من أجل هؤلاء.

وأكد عضو مجلس النواب، ان القوة الناعمة لها تأثيرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مواهب كثيرة من الُكتاب والأدباء، مضيفًا أن مصر ولادة وعلينا الذهاب لهم بالقرى والنجوع كما طالب وحيد قرقر عضو المجلس خلال الجلسة أن تقوم وزارة الثقافة بسياج لحماية الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي لبناء جيل مثقف في ظل الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي.