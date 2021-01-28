تزامنا مع مبادرة تحويل السيارات بالغاز.. خطوات تخريد سيارتك القديمة

منذ انطلاق مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما مطلع الشهر الحالي، بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن مزيد من التفاصيل حول المبادرة، سواء فيما يتعلق بتحويل السيارة للعمل بالغاز، أو تخريد السيارة وإحلالها بأخرى زيرو وكيفية الحصول عليها.

وتتيح المبادرة إحلال سيارتك القديمة بأخرى جديدة من اختيارك بحافز مادي يصل إلى 60 ألف جنيه مصري كمقدمة للسيارة الجديدة من اختيارك وتعمل بالغاز الطبيعي وبفائدة 3% فقط ولفترات سداد تصل حتى 10 سنوات، على أن يبدأ قسط السيارة من 1500 جنيه، يزيد حسب نوع السيارة الذي يختاره المواطن من البدائل المطروحة في المبادرة، على أن يتم تخريد السيارات القديمة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات تخريد سيارتك القديمة على النحو التالي:

إجراءات إحلال السيارة

- تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد استخراج شهادة بيانات للسيارة.

- يجب أن تكون الرخصة سارية، وفي حالة وجود أي حظر على الرخصة يجب رفع الحظر وإحضار شهادة بيانات من إدارة المرور المختصة بما يفيد ذلك، وكذا لحالات الرخص المؤقتة يجب أن ترفق بشهادة بيانات سارية.

- الحصول على الشيك مقابل تسليم السيارة القديمة، وهو يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم لشراء السيارة الجديدة.

- عمل طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك المعلن عنها ضمن المبادرة، والتقدم بموديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها وتكون ضمن القائمة المعلن عنها أيضًا في المبادرة، مع تقديم المستندات سالفة الذكر.

- توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك.

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين

- فحص السيارة فنيًا في مراكز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، ويجب أن تزيد كفائته عن 70% وتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.

- استلام السيارة من العميل في اليوم المقرر للتحويل، مع التأكد من تلافي جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات وفقًا للمواصفات القياسية والسلامة المهنية، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

- شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على كافة التوصيلات والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

- ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسبة العادم في الحدود المسموح بها طبقًا للمواصفات.

- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز، مع إعطائه جميع المستندات والشهادات وكتيب الصيانة.

يستغرق وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي نحو 2 إلى 2 ساعات وذلك حسب نوع السيارة، ويتم إتاحة تشغيل السيارة للعميل بنظام الوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي) والتغيير بين النظامين أتوماتيكيًا.