«في بيتنا روبوت» يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» بمصر

حقق مسلسل «في بيتنا روبوت» نجاحاً كبيراً بعد عرض الـ3 حلقات الأولي على قناة Cbc، وتصدر المسلسل قائمة الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» في مصر، خاصة ان أحداثه تدور في إطار كوميدي اجتماعي.

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة على محاولة هشام جمال البحث عن طرق بديلة ظهورة الـ«روبوت» بعد أن خدعته الشركة التي يعمل بها، وقررت أن تكتب براءة الاختراع باسمها فقط دون الرجوع إليه.

«في بيتنا روبوت» من إنتاج سينرجي وروزناما وبطولة شيماء سيف وهشام جمال وعمرو وهبة وليلي أحمد زاهر ودلال عبدالعزيز ومجموعة من نجوم الشرف ومن إخراج وليد الحلفاوي.

نجاح يوسف في تشغيل «الروبوت»

وشهدت الحلقة الثانية من المسلسل نجاح «يوسف» الذي جسد دوره الفنان هشام جما، في تشغيل الروبوت الجديد «عمرو وهبة»، وبعدما شاهدته زوجته «سارة» التي جسدت دورها الفنانة ليلى أحمد زاهر، وأطلقت عليه اسم «لذيذ».

وتطلب سارة من يوسف أن تستخدم البروبوت زومبا في المنزل لمساعدتها، في حين يصطحب يوسف الروبوت لذيذ إلى الشركة، ويحتفل به مع زملاؤه، وتقرر سارة عمل مشروع بيع أكل منزلى أون بعدما نجحت زومبا في طبخ طعام جيد.

الجمهور يبحث عن أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» الحلقه الرابعة

وينتظر الجمهور أحداث الحلقة الرابعة، حيث أنه بحث عنها على «جوجل» أكثر من مرة لمتابعة الأحداث، حيث انتهت الحلقة الثالثة، بتوصيل «زومبا» بعض الطلبات بصورة خاطئة، مما يؤدي إلي تراكم الديون على يوسف .

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي كوميدي، تقدم شيماء سيف المسلسل من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى «فى بيتنا روبوت» من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجاري اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض المسلسل على قناة cbc كعرض أول 8 مساء، ثم الإعادة 2:30 صباحا، 12 ظهرا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة 5 صباحا، و2 ظهرا .