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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:07 ص | الخميس 28 يناير 2021
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

يبحث كثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة وفقًا للتوقيت المحلى للمدينة التي يعيشون بها، بسبب التغيرات الطفيفة التي تحدث بشكل يومي لتعاقب الفصول، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في مختلف المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والغربية وبني سويف على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:07

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء: 06:49

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:24

أذان الظهر: 12:13

أذان العصر: 03:11

أذان المغرب: 05:32

أذان العشاء: 06:53

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:06

أذان المغرب 05:27

أذان العشاء: 06:47

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:12

أذان المغرب 05:34

أذان العشاء: 06:52

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:13

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:11

أذان المغرب 05:33

أذان العشاء: 06:50

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر: 05:35

أذان الظهر: 12:24

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 05:42

أذان العشاء: 07:03

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:10

أذان المغرب 05:31

أذان العشاء: 06:50

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:07

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء: 06:49

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:05

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء: 06:47

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