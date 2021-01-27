محافظ مطروح يتابع تطعيم طاقم عزل النجيلة بلقاح كورونا (صور)

تابع محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم الأربعاء، بدء أعمال تطعيم الطاقم الطبي فى مستشفى النجيلة، أول مركز لعزل المصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، باللقاح المضاد للفيروس المستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور أحمد البلتاجي، إن إعطاء التطعيمات لأعضاء الطاقم الطبي بمستشفى النجيلة، يأتي تنفيذاً لبروتوكول وزارة الصحة، وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وبدأت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا بمستشفى النجيلة، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور شريف كامل، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح: «أننا بدأنا التطعيم لجميع الأطقم الطبية والتمريض، وكانت البداية بحصول الدكتور شريف كامل، مدير الطب الوقائي، على التطعيم، أعقبه الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى العزل»، مشيراً إلى أنه تم عمل الفحوصات اللازمة لهم، واستلام كروت المتابعة من خلال الفريق الطبي المسئول بمستشفى النجيلة.

ولفت إلى أنه سيتم استكمال تطعيم باقي الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وإداريين وعمال وفنيين أشعة وتحاليل وغيرهم في جميع المستشفيات المخصصة للعزل والفرز والإحالة في مطروح، على أن يبدأ بعد ذلك تطعيم العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف مدن مطروح، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والمتابعة اليومية معهم بالأعداد التي ستحصل على اللقاح، والمستشفيات التي ستجري أعمال التطعيم بها.

وتفقد «البلتاجي» مستشفى عزل النجيلة، وتابع المرضى والأطقم الطبية والتمريض القائمة على الرعاية الطبية لجميع المحتجزين داخل المستشفى، كما اطمأن على تلقيهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحث أعضاء الطاقم الطبي على أخذ المصل، كما أشاد بما يقدمونه من جهود في محاربة وباء كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تطعيم المواطنين بعد الانتهاء من العاملين فى المستشفيات، وستكون البداية بكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك لإعطائهم التطعيم والاطمئنان عليهم، باعتبار أنهم من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالعدوى.