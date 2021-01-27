القباج: وحدات التضامن بالجامعات هدفها توفير خدمات اجتماعية للطلاب

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تستهدف توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية سواء خلال العام الدراسي أو أثناء الإجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، مما يعزز من السلام والأمن المجتمعي لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوحدات تعزز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كل الأنشطة الخدمية التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي.

بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«ساويرس»

جاء ذلك خلال توقيع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية»، بشأن تأسيس وتشغيل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، ومن جانب مؤسسة ساويرس المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية للمؤسسة، حيث يوفر البروتوكول الدعم المالي اللازم لتأسيس وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية والذي يقدر بثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه.

أهداف البروتوكول

ويهدف البروتوكول إلى تعاون وزارتي التضامن ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام، حيث تتيح الوحدة وجود قنوات للتواصل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والجامعة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إحداث نوع من التكامل بينهم في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي باعتباره مواطنا مصريا، يمثل هدفًا للتنمية المستدامة ومعول عليه المساهمة في تحقيقها.

وأوضحت نيفين القباج، أن وزارة التضامن ستلتزم بتوفير مقر لوحدة التضامن الاجتماعي بكل جامعة، بالإضافة إلى إعداد وتصميم وتنفيذ كل البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب من كتيبات وندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى دعم قدرات الطلاب ذوي الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسي والاجتماعي للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، كما سيتم إقامة معرض دائم لطلاب الجامعات بأسعار مخفضة، على أن يمكن الطلاب من المشاركة في تنظيمه وعرض منتجاتهم من خلاله، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات الفائقين من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك منشوراته.

ومن جانبها، أكدت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» حرص مؤسسة ساويرس على توطيد سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تلبي تطلعات كل فئات المجتمع المصري، بما في ذلك طلاب الجامعات، حيث تعمل المؤسسة من خلال هذه الشراكة الجديدة على توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للطلبة المستحقين دون تمييز.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية مبادرة وطنية تستهدف بناء الانسان المصري وتشكيل الوعي الإنساني والاجتماعي لدى الطالب، مشيدا بدور مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ودعمها المبادرة.