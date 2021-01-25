القليوبية تسجل 15 إصابة كورونا جديدة و3 وفيات بعزل قها

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، حيث سجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجل اليوم 9 إصابات، فيما سجلت 6 مدن ومراكز صفر إصابة بالفيروس اليوم، وهي العبور والقناطر الخيرية وغرب شبرا الخيمة وقليوب وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، عند 12 ألف و275 حالة

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 901 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 769 حالة، وبنها 3840 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1302 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1238 حالة، وشبين القناطر 849 حالة، وطوخ 1567 حالة، وقليوب 821 حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 720 حالة.

وكشفت مصادر طبية بمستشفى قها المركزي، المخصص للعزل الصحي بالقليوبية، عن تسجيل وفاة 3 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، وهم «سامية ع. م.»، 63 سنة، من قرية «أبو الغيط»، التابعة لمركز القناطر الخيرية، و«عبد الوهاب ع. م.»، 78 سنة، من القناطر الخيرية، و«سامية ك. أ.»، 71 سنة، من شبين القناطر.

ولفت مصدر طبي إلى أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى اليوم الاثنين، بلغ 42 حالة، مشيراً إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط، التي تحتاج إلى عناية مركزة، مؤكداً أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي في قها يواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابين.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي والمخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، أن المستشفى استقبل اليوم الاثنين، 36 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، حيث تم صرف علاج كورونا لـ15 حالة فقط، وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي، وأوضحت أن المستشفى محتجز به حتى اليوم 28 مريض كورونا، وأن عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى بلغ 320 حالة، منذ بدء الجائحة حتى اليوم، وأن المستشفى لم تسجل أي حالات وفاة على مدار الساعات الـ24 الماضية.