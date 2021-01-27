السيطرة على حريق في 3 منازل بالإسماعيلية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق هائل اندلع في ثلاثة منازل، قرب منطقة «الكيلو 11»، بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، دون سقوط خسائر بشرية أو إصابات.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة «الكيلو 11»، بنشوب حريق في ثلاثة منازل، أمام مدرسة الكفاح الابتدائية، وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد كامل، بثلاث سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، فيما قام الأهالي بفصل التيار الكهربائي عن منطقة الحريق.

ودفع مرفق اسعاف بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما أكدت مصادر أمنية عدم وجود أي إصابات أو وفيات، وأسفر الحادث عن احتراق أسقف 3 منازل معرشة بالخشب، كما التهمت النيران جراراً زراعياً، وسيارة ربع نقل.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأول الاثنين، لقي عامل في مطلع الأربعينيات من عمره، مصرعه تحت عجلات أحد القطارات القادمة من مدينة السويس، في طريقه إلى محطة الإسماعيلية، قرب منطقة «سرابيوم»، حيث تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث الجنائية، حيث تبين أن العامل المتوفي يُدعى «محمد إسماعيل أحمد»، 41 سنة، مقيم بقرية «هاويس سرابيوم»، وتم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين أيضاً، لقي طفل مصرعه إثر حادث سير على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، قرب منطقة جمعية العاشر من رمضان.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من المقدم وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبو صوير، يفيد بوفاة «عمر ممدوح مشرف هاشم»، 16 سنة، ومقيم بقرية «عين غصين»، التابعة لمركز الإسماعيلية.

وقالت مصادر إن سيارة ملاكي صدمت الطفل أمام مدخل جمعية العاشر من رمضان، وفرت قائدها هارباً، فيما تكثف أجهزة الأمن من تحركاتها لضبط السيارة وسائقها.