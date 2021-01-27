تاج الدين: موجة كورونا الثالثة بدأت في اليابان.. والعالم في مرحلة خطرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت في اليابان، مشيرا إلى أن «الوضع العالمي ما زال في مرحلة الخطر، ولكن في مصر امسكوا الخشب وربنا يسترها علينا».

العالم في مرحلة خطرة

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء: «الفيروس ممكن ييجي بصورة مخففة، وليس شديدا، وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء، إن الوضع ما زال مخيفا ومرعبا، وما زلنا في وباء عالمي لم ينته، وربنا يكرمنا ويخلينا في هذه الظروف أحسن من الدول الأخرى، ولا نتمنى أن يزيد ولكن يقل».

تأثير اللقاحات المختلفة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: «الفرق بين اللقاحات في تكوين الأجسام المناعية، ولكن كلها تؤدي إلى نفس النتيجة، واللقاح الصيني مصنوع من فيروس ميت، وأسترازينيكا صنع بطريقة معينة لكي يجعل الجسم يتعامل معه على أنه كورونا ويكون أجساما مناعية، والهدف من اللقاحات هو تكوين الأجسام المناعية».

مصر تستورد لقاحات من الصين وغيرها

وأوضح: «استوردنا لقاحات من الصين، وسوف نستورد مرة أخرى، وسوف نستورد أيضا لقاحات من أسترازينيكا، وسيكون لدينا المزيد من اللقاحات من أجل تلقيح الأطقم الطبية، والمواطنين، وكلها سوف تؤدي في النهاية إلى نفس الهدف، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو تقديم الرعاية والعناية لكل المصريين».

آخر تطورات اللقاح المصري

وأضاف «تاج الدين»: أما بالنسبة للقاح المصري الذي يجري تطويره في المركز القومي للبحوث، فإنه مر بالمراحل الأكاديمية والتجارب على الحيوانات، وبعدها سيبدأ التجارب على البشر من أجل الاطمئنان إلى درجة أمانه، وهذه اللقاحات يجب البحث فيها بشكل جيد».