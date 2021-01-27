محافظ القليوبية: بدء استقبال مصابي كورونا بكفر شكر المركزي غداً

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمستشفى كفر شكر المركزي، اعتباراً من غد الخميس، حيث سيبدأ المستشفى في استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتخصيص غرف عزل لهم، كما أشار المحافظ إلى أن المستشفى سيكون بمثابة مركز لتلقي لقاح كورونا، لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي بمستشفى كفر شكر المركزي، اليوم الأربعاء، تمهيداً لإعادة تشغيل المستشفى بعد إغلاقه لما يقرب من 7 سنوات، حيث يخضع لأعمال تطوير منذ عام 2014، إلا أن هذه الأعمال تعثرت عدة مرات، حتى تمكن محافظ القليوبية، من خلال التواصل مع القيادات السياسية، من إتمام فرش المستشفى بالتجهيزات الطبية اللازمة والمتطورة، وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعيق التشغيل، ومن أهمها معالجة مشكلات تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء، بالإضافة إلى توفير حصة دائمة من الأكسجين لتنك الغازات بالمستشفى، الذي تبلغ سعته 10 آلاف لتر.

وفي لفتة إنسانية، وجه محافظ القليوبية الشكر والتقدير إلى وكيل وزارة الصحة الراحل، الدكتور حمدي الطباخ، الذي وافته المنية قبل أيام، متأثراً بفيروس كورونا، وذلك على جهوده في استكمال مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزي، حتي اللحظات الأخيرة قبل وفاته، كما وجه الشكر أيضاً إلى وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هالة زايد، على دعمهما طوال الفترة الماضية في تجهيز وفرش وتوفير الاجزة الطبية والصحية اللازمة، والتعاون في إنهاء كافة مشكلات تشغيل المستشفى.

ووجه المحافظ، خلال جولته بالمستشفى، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح، والتطهير والتعقيم المستمر، وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى أنه من المخطط أن يقدم مستشفى كفر شكر المركزي خدمات طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة، من سكان مدينة كفر شكر والمدن والمحافظات المجاورة.

وتم الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر ضمن المبادرة الرئاسية، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات يجري العمل على إنشائها واحلالها وتجديدها، ضمن المبادرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و91 مليون جنيه، تشمل مستشفيات قها المركزي، والخانكة المركزي، والقناطر الخيرية المركزي، وطوخ المركزي، إلى جانب مستشفى كفر شكر المركزي.