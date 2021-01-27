العثور على شاب مشنوقاً داخل منزله بالإسماعيلية

عثر أهالي قرية «سرابيوم، بدائرة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، على شاب مشنوقاً داخل منزله بالقرية، دون معرفة أسباب الواقعة على الفور.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ أهالي سرابيوم بالعثور على شاب مشنوقاً ومعلقاً بسقف حجرته.

وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة فايد لفحص البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يُدعى «أحمد م. أ.»، 18 سنة، مشنوقاً بحبل يتدلى من سقف المنزل.

تحفظت الشرطة على الجثمان بالمركز الطبي بمدينة فايد، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وكان مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى، في وقت سابق من مساء الاثنين، إخطاراً باندلاع حريق في 3 منازل بمنطقة «الكيلو 11»، التابعة لدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد كامل، بثلاث سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، فيما قام الأهالي بفصل التيار الكهربائي عن منطقة الحريق.

ودفع مرفق اسعاف بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأكدت مصادر أمنية عدم وجود أي إصابات أو وفيات، وأسفر الحادث عن احتراق أسقف 3 منازل معرشة بالخشب، كما التهمت النيران جراراً زراعياً، وسيارة ربع نقل.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأول الاثنين، لقي عامل في مطلع الأربعينيات من عمره، مصرعه تحت عجلات أحد القطارات القادمة من مدينة السويس، في طريقه إلى محطة الإسماعيلية، قرب منطقة «سرابيوم»، حيث تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث الجنائية، حيث تبين أن العامل المتوفي يُدعى «محمد إسماعيل أحمد»، 41 سنة، مقيم بقرية «هاويس سرابيوم»، وتم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.