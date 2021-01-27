مدير مشروع القطار الكهربائي: يُنفذ بأيادٍ مصرية 100% (فيديو)

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي إن مشروع القطار الكهربائي يضم حوالي نصف مليون عامل على مدار العام الواحد، وهو ما يعني أن المشروع وفر مليون فرصة عمل على مدار المشروع، مشيرا إلى أنه توجد مدن جديدة تُنشأ بالتوازي مع القطار الكهربائي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتم إنشاء مدن جديدة خاصة على طول الخط، «في مدن أنشئت ونفذت خلال المشروع، والمشروع يسهل على المواطن التنقل من مكان لمكان بوسيلة نقل عالمية وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة في أقل من ساعة ويوفر الكثير من الوقت والمال».

الوزارات والهيئات سيكون أمامها وسيلة نقل واحدة جماعية

وأضاف مدير مشروع القطار الكهربائي، خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القطار الكهربائي وسيلة آمنة وسريعة وتعمل بالكهرباء وتقلل من استهلاك الوقود، مما سيعود على المواطن بكل شىء إيجابي، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مكتملة بكل الوزارات والهيئات، وكل الوزارات والهيئات سيكون أمامها وسيلة نقل واحدة جماعية من عدلي منصور وحتى العاصمة الجديدة.

كل الشركات المنفذة للمشروع مصرية بنسبة 100%،

وتابع مدير مشروع القطار الكهربائي، أن القطار الكهربائي في التصنيع الآن وقريبا جدا سيتم تسليمه للمشروع، كاشفا أن القطار يعتمد بشكل كبير على المكون المحلي، مشددا على أن كل الشركات المنفذة للمشروع مصرية بنسبة 100%، والعمالة مصرية بنسبة 100%، كاشفا عن وجود شراكة بين مصر والصين في المشروع، ولكن قطع الغيار يتم تصنيعها في مصر.

محطة بدر محطة تبادلية وهي أكبر محطة بالخط

وشرح مدير مشروع القطار الكهربائي أن محطة بدر محطة تبادلية وهي أكبر محطة بالخط، خصوصا أنها محطة تبادلية، ويتم التبديل بها بين مدينة العاشر من رمضان وخط العاصمة الإدارية.