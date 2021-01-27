استكمال أعمال رصف شوارع الأمين وكسرى والثلاثيني بمناخ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، استكمال أعمال رصف الشوارع بحي المناخ، مؤكدا البدء فى أعمال رفع كفاءة شارع الأمين، بداية من كسرى داخل حي العرب، وبداية شارع الثلاثيني، وذلك في إطار خطة المحافظة، للارتقاء بكل الطرق والمحاور، ورفع كفاءتها، بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن شوارع أحياء العرب والمناخ والضواحي، شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى فى الآونة الأخيرة، من أعمال رصف وإنارة وتمهيد الطريق، لمنع التكدس والازدحام، والتيسير على المواطنين.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير المحاور وتوسعة الطرق، والربط بين كل المحاور الرئيسية فى منتصف المحافظة.

وكان محافظ بورسعيد، تفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي، الذي جرى إقامته بالمنطقة الحرة العامة بالاستثمار، وذلك في إطار جولاته الميدانية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والاستثمارية، رافق اللواء عادل الغضبان خلال الجولة، خالد دياب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاستثمار.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالتطور التكنولوجي الحديث، الذي يعمل به المركز، بما يوافق المنظومة الرقمية، الذي بدأت خطواتها الأولي بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين فرص التوسعات، وفتح أسواق خارجية جديدة بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي يوفرها المركز.

وأجرى اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، جولة ميدانية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بسوق العصر الجديد بحى العرب، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية، ومنع الأسواق العشوائية، تماشيا مع التطورات التنموية بالمحافظة.