«مناخ بورسعيد» يغطي بالوعات الأمطار ويزيل العشش في حملة مكبرة

نظم حى المناخ ببورسعيد حملات مكبرة لتركيب أغطية لبالوعات الأمطار المتهالكة وإزالة عشش للطيور والدواجن، مع إلزام أصحابها بإقامة أسوار حولها لمنع إلقاء المخلفات خارجها.

وكانت حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، وشارك فيها إدارات البيئة والإشغالات، والطرق والمنشآت الصحية وتم خلالها إستكمال أعمال تركيب أغطية لبلوعات الأمطار المتهالكة والمفقودة بنطاق الحى والتى تقوم بها إدارة الطرق والمنشآت الصحية بالحى حيث تم استكمال الأعمال مرورا بالمنطقة الرابعة بنطاق حى المناخ.

وأكد رئيس حى المناخ أنه جارى المتابعة واستكمال الأعمال بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق حى المناخ وأن هذه الأعمال تأتى إستكمالا للمتابعة المستمرة بكافة المناطق وتركيب أغطية لبلوعات الأمطار بعد تطهيرها فى إطار الاستعدادات لمواجهة التغيرات الجوية.

وأوضح رئيس الحى أنه تم خلال الحملة إزالة الاشغالات وعشش الطيور والدواجن بالمرور بكافة المناطق بنطاق الحى والتحذير بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها فى حال عودتها.

وأشار بكرى إلى أن إزالة عشش الدواجن والطيور تأتى استجابة لشكاوى المواطنين. وأكد رئيس حى المناخ أن الحى استكمل متابعة الأراضى الفضاء وإلزام أصحابها بتنظيفها وإقامة أسوار حولها لمنع القاء المخلفات بها ,حيث تم متابعة أعمال إقامة سور حول الأرض الفضاء بشارع مظلوم و١٠٠ .

وأوضح الدكتور مصطفى بكرى أن هذه تعد الحالة رقم14 التى يتم إلزام أصحابها بتنظيفها وإقامة سور حولها لمنع القاء المخلفات بها وجاري استكمال متابعة الاراضى الفضاء بنطاق الحى وإلزام اصحابها بتنظيفها وإقامة أسوار حولها للحفاظ على البيئة ولمنع القاء المخلفات بها كما صرح رئيس حى المناخ أنه تمت أعمال نظافة وتجميل وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة بامتداد شارع عادل الشربيني بنطاق حى المناخ وجارى استكمال الأعمال مرورا بكافة الشوارع بنطاق الحى.

وأكد بكرى أن هذه الأعمال تأتى استكمالا لاعمال النظافة ورفع المخلفات والرمال التى تتم تباعا بكافة المناطق بنطاق الحى.