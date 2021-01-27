مستشار الرئيس: «اللي خد التطعيم ممكن يتصاب.. والوقاية خط الدفاع الأول»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أي فيروسات تنفسية لها أسلوب تتبعه، والحديث عن احتمالية إصابة من يحصلون على اللقاح، هو حقيقي من الناحية الطبية والعلمية، وبالتالي فإن اللقاحات لا تعطي منعا كاملا من الإصابة، وهي تشابه تماما لقاحات الإنفلونزا الموسمية، بمعنى أنه لا يجد ضمان للمنع الكامل من الإصابة، ولكنها تقلل من احتمالية الإصابة، وتقلل الانتشار، ولكن لا يعطي المناعة الكاملة التي تمنع الإصابة بالمرض، «بمعنى آخر، اللي خد التطعيم ممكن أوي يصاب، ولكن ليس بالضرورة يخش في مرحلة شديدة أو حادة.. ولذلك فإن الوقاية ثم الوقاية هي خط الدفاع الأول قبل أي حاجة».

مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن مصر في المرحلة الحالية يوجد بها تحسن في أعداد إصابات كورونا، وعدد الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة أو التنفس الاصطناعي تقل، والوضع مطمئن، ولكن يجب الانتباه إلى أنه يجب اتباع الأساليب الوقائية حتى في وجود لقاحات، موضحا أن انخفاض الإصابات يعود إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم، ومن الناحية العلمية تجاوزنا ذروة الموجة الثانية، لأن كلمة الموجة تعني التصاعد في عدد الحالات، وفي مصر وصلنا إلى عدد كبير، وبدأت الحالات تنخفض تدريجيا، وهذا يعني أننا «عدينا الذروة».

الدولة تتابع الموقف العالمي

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الدولة تتابع الموقف العالمي، وتقارنه بالأوضاع في مصر، وبالفعل المرض موجود في العالم، وهناك حالات مصابة، ويجب أن ننتبه ونحترس، ونستمر في الوقاية لأن أي احتمالية مع هذا الفيروس قد تؤدي إلى إصابات جديدة، ولا يوجد شكل واضح له، وهو عنيف منتشر، ولا يجب التراخي في تطبيق القواعد الوقائية، مشيرا إلى أن حملات التطعيم وشراء اللقاحات نقاط إيجابية في مكافحة الفيروس.