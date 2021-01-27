قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء اليوم، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة، بدءًا من الساعة السابعة صباح غد الخميس، بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه سيجري قطع المياه عن مناطق «عبدالقادر بحري، ومساكن مبارك 4، ومجمع الصناعات البلاستيكية، ومجمع الغزل والنسيج»، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة، بسبب أعمال صيانة طارئة لخط المياه قطر 1000مم، المغذي لمجمع البتروكيماويات.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.