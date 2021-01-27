ضبط كميات هائلة من النفايات الطبية بمدفن القمامة في بلبيس

قاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، حملة مكبرة على المدفن الصحي للقمامة في دائرة مركز ببلبيس، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار المتابعة والرقابة الصحية المستمرة والمكثفة علي مختلف الأماكن بالمحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين.

رافق وكيل الوزارة، خلال الحملة، فريق مكون من مسئولة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومسئولي مكافحة العدوى، ومراقبي صحة البيئة، ومراقبة الأغذية بالمديرية، حيث تبين وجود كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة، داخل مدفن القمامة، رغم أنه غير مجهز للتخلص من تلك النفايات.

وفور وصوله موقع المدفن، أجرى وكيل وزارة الصحة اتصالاً مع محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، الذي وجه على الفور رئيس مركز ومدينة بلبيس، علي الصناديلي، بالتواجد في المكان، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، كما تم استدعاء الشرطة، وإجراء حصر مبدئي للنفايات الطبية الخطرة، والتي تقدر بأكثر من 15 طناً، تبين أنها تم نقلها إلى مدفن بلبيس من خارج المحافظة.

وقام رجال الشرطة بالقبض على أحد المتواجدين، والذي ادعى أنه مستأجر أرض المدفن محل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، برقم 2936 لسنة 2021، إداري قسم شرطة بلبيس، والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تطعيم أطباء عزل فاقوس بلقاح كورونا

من ناحية أخرى، تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية أعمال تطعيم الفريق الطبي بمستشفي فاقوس النموذجي بلقاح فيروس كورونا، لليوم الثاني علي التوالي، داخل مبنى العزل بالمستشفى، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم، حيث أعرب أفراد الطاقم عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ علي جميع المواطنين، بدءاً من خط الدفاع الأول من «كتائب الجيش الأبيض» في مواجهة كورونا، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، نظراً لأنهم الأكثر عرضه للإصابة بالعدوى، وذلك مجاناً وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى، والتأكد من انتظام سير العمل به، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية، والتأكد من تقديم العلاج للمرضى والمصابين بفيروس كورونا، وفقاً للبروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة.