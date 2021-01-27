مورينيو: معاناة ليفربول ليست معيارا.. وفان دايك لا يمكن تعويضه

لا يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن فريقه يمتلك أفضلية، عندما يواجه ليفربول، غدا الخميس، في قمة منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتأخر الفريق اللندني الذي يخوض المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج، بـ34 نقطة.

وقال المدرب الملقب بسبيشيال وان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «أي معاناة يعانيها ليفربول؟ عندما تنجح في تحقيق لقب بطولة الدوري، فإنك تملك بكل تأكيد القدرة على تحقيقه مجددًا».

واستدرك بقوله «لكن عندما تفشل في تحقيقه، تثور التساؤلات بشكل متكرر في ذهنك ما الذي يجب عليك فعله من أجل تحقيقه، ما علينا تطويره من أجل ذلك، عندما تحقق اللقب فأنت تدرك بأنك الفريق الأفضل على الإطلاق وليفربول لم يحقق اللقب فقط، بل قاموا بتحقيقه بشكل مريح».

وأردف «مستوى ليفربول الحالي ليس معيارًا يمكننا القياس عليه بأنه يمكننا تحقيق الفوز، تبقى مواجهة ليفربول صعبة كما عهدناها دائمًا، ولا أشعر بأننا نمتلك ميزة أو أفضلية عليهم بسبب وضعهم أو مستواهم الحالي».

وأكمل: «الحديث المستمر بأن كلوب لا يملك أي مدافعين ليس مشكلة، كوننا خضنا نصف موسم كامل من دون أي لاعب هجوم،

وأوضح أنه اضطر إلى الاعتماد على لاعب الوسط لوكاس مورا «في كل مركز هجومي داخل أرض الميدان في كل مباراة خضناها وقتها، كما أننا افتقدنا وقتها لكين، سون، بيرخفاين، لاميلا».

وواصل «على أي حال يجب أن تتأقلم على وضعك الحالي، فهناك بعض اللاعبين الذين لا يمكن تعويضهم وهاري كين خير مثال لدينا

وتطرق البرتغالي في حديثه إلى اللاعب الهولندي فان دايك، والذي يغيب عن صفوف فريق مقاطعة ميرسيسايد، إثر إصابة عنيفة تسبب فيها حارس إيفرتون، جوردان بيكفورد، مطلع الموسم الجاري.

وقال مورينيو «فان دايك لا يمكن تعويضه إلا بفان دايك. عودة فان دايك هي التعويض لأنه لا يوجد لاعب قادر على تعويضه في ليفربول».

وبشأن موقفه من لاعبه الإنجليزي ديلي آلي الذي تشير التقارير إلى اقتراب رحيله عن عن الفريق، عقب بقوله: «يعاني من إصابة بالوقت الحالي، ولا أتوقع رحيله أو رحيل أي لاعب آخر في الفريق».