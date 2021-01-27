الخجل أبعده عن خطط مورينيو.. أوسكار يسترجع الأوقات العصيبة لصلاح

أزاح اللاعب البرازيلي أوسكار، جناح تشيلسي الإنجليزي السابق، الستار عن أوقات عصيبة عاشها النجم المصري محمد صلاح، في قلعة ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

وارتدى هداف ليفربول الحالي، ألوان الفريق اللندني في 2014، قادما من بازل السويسري، لكن ظهوره كان خجولا إذ شارك في 13 مباراة فقط مع تشيلسي وسجل 3 أهداف فقط.

ورغم تألقه بشكل كبير في التدريبات مع الفريق الأزرق وفي أثناء المباريات القليلة التي شارك فيها بقميص البلوز، إلا أنه فشل في كسب ثقة مدربه البرتغالي حينئذ، جوزيه مورينيو.

وبحسب زميله السابق في لندن، فإن قائد الفراعنة لم يكن يملك تلك الثقة التي يظهر بها حاليا تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

وأشار لاعب شنجهاي إيست الصيني، إلى أن صاح كان يفتقد لروح القائد دائما أثناء وجوده في ستامفورد بريدج، وهو ما حرم موهبته من الظهور بالشكل الذي يجعلها تنطلق دون توقف مثلما يحدث حاليا مع ليفربول.

وأوضح البرازيلي، أن صلاح كان يعاني من أجل إظهار موهبته بشكل جيد أثناء الوجود مع تشيلسي، لافتا إلى أنه كان يتألق في التدريبات ولكن في الملعب كان يظهر خجله أكثر من موهبته.

وساهم النجم المصري في حصول الريدز على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخ فريق مقاطعة ميرسيسايد، منذ نحو ربع قرن.

كما قاد صلاح الذي حصد لقب هداف البريميرليج مرتين، ولا يزال يواصل المنافسة على اللقب هذا الموسم أيضا، فريقه إلى التتويج بالنجمة الأوروبية السادسة بعد أن أسقط توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة.