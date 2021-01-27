صاحب سوبر ماركت يقتل زوجته فى الوراق أمام أبنائه: «ضربتها بخشبة وماتت»

تخلص صاحب سوبر ماركت من زوجته، بسبب الخلافات المستمرة بينهما، حيث ضربها بعصا خشبية لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل منزل الزوجية بشارع القومية في الوراق.

وتلقى اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغًا بالواقعة، ليأمر اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة بانطلاق قوة أمنية إلى الشقة التى شهدت الحادث، وتمكنت القوة التي يقودها العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث القطاع، من القبض على الزوج المتهم.

وأقر الزوج بارتكاب جريمته، بسبب الخلافات الأسرية المستمرة بينهما، وأكدت التحريات التى باشرها المقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ 11 عامًا، ولديهما 3 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن المتهم نفذ جريمته أمام أبنائه.

كما أشارت التحريات إلى أن الخلافات الأسرية هي السبب الرئيسي للجريمة، وأن الزوج المتهم صاحب سوبر ماركت وكان دائم الخلاف مع زوجته، وأنه عذبها وقتلها بالعصا الخشبية، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية ثم الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحال العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث المتهم، للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة، بعد تلقيها محضرًا بالحادث، وانتقلت إلى شقة الزوجية بشارع القومية بالوراق، وناظرت جثة الزوجة المجني عليها، وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من إجراءاته.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته بسبب الخلافات المستمرة بينهما، وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه تعدى عليها بالضرب داخل شقته، وأن أبناءه الـ 3 شاهدوا الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظت الشرطة والنيابة على مسرح الجريمة، لحين انتهاء التحقيقات التى تجري فى الواقعة.