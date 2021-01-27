محافظ الفيوم: تطوير 63 قرية ضمن خطة الرئيس لتنمية الريف

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الريف المصري في كل محافظات مصر سيطور بحسب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن القرى الأكثر احتياجا هي أولويات التنفيذ الفترة المقبلة، وسيشمل التطوير مركزين في المحافظة بإجمالي 63 قرية.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه أجريت دراسات لمعرفة احتياجات القرى، التي تشمل تحسين خدمات التموين والري والطرق، وتطوير مراكز الشباب.

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري: «المحافظة استمعت إلى طلبات الأهالي خلال جلستين، ومن بداية الأسبوع المقبل ستوجد جلسة موسعة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من أجل تحقيق طلبات المواطنين، مشيرا إلى أن الطلبات قليلة، منها لتأهيل سور مراكز الشباب وتوفير مدارس ابتدائي».

وأكد «الأنصاري»: «نزلت مكاتب استشارية تابعة لوزارة الإسكان، من أجل المتابعة قبل تنفيذ مشاريع البنية التحتية بجودة عالية لأهالي محافظة الفيوم، ومصر لديها خطة متحركة، وقد تسرع خطة تطوير القرى من أجل الانتهاء بسرعة، وتستخدم الدولة العمالة المحلية في كل محافظة، من أجل توفير مشاركة للمواطنين، وتوفير فرص عمل لهم في نفس الوقت».

ونوه الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن «محافظة الفيوم نسقت تخريج دفعة من الممثلين للشباب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة»، لافتا إلى أن كل مكان في مصر يمكن أن يكون منارة ثقافية، ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد قللت من اكتشاف المواهب.

وأشار «الأنصاري» إلى أن المحافظة تستهدف مدينتين داخلها، وسيتم فيهما توفير أماكن ثقافية، تكون منبر للناس، من أجل طرح آراءهم وتصوراتهم ومواهبهم.