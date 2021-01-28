الصحة توضح الفرق بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، انخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الشفاء، ونوهت الوزارة على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءت الاحترازية، وقالت إن فصل الشتاء يزيد فيه معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية ليس فقط بسبب فيروس كورونا ولكن نتيجة عدد من الأمراض التنفسية.

الصحة توضح الفرق بين الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أوجه التشابه بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يسبب القلق لدى الكثير من المواطنين خاصة مع انتشار الجائحة، وقالت إن الإنفلونزا الموسمية هى عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، وتصيب جميع الفئات العمرية.

وأكدت أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل فى «ارتفاع فى درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية مع وجود كحة مستمرة لمدة 10 أيام».

وأضافت أن هناك عدة طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية وهى غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، واستخدام المطهرات الكحولية على اليدين فى حال عدم توفر الماء.

وأكدت الوزارة أن البرد أو الزكام عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وتتمثل أعراضهما في ارتفاع درجة الحرارة، والعطس المتكرر، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق.

الصحة تحذر من مجموعة تصرفات خاطئة عند الإصابة بالإنفلونزا

وحذرت الوزارة من مجموعة من التصرفات الخاطئة التى يجب البعد عنها ومنها تجنب لمس العينين والأنف والفم وتجنب المخالطة اللصيقة بأي مريض وتجنب المناطق المزدحمة إذا كانت الإنفلونزا منتشرة في منطقتك، وغط فمك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس ثم غسل اليدين، والتعقيم والتطهير بكثرة على الطاولات والمقابض ومفاتيح الإضاءة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو من أي فيروسات معدية أخرى.

ودشنت الوزارة مجموعة من المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للاطلاع المواطنين على مستجدات فيروس كورونا.