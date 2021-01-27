الصحة للشؤون الوقائية: مصر من أوائل الدول حصولا على لقاح كوورنا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن التواصل أثناء المخاطر هو أحد الأدوار العظيمة التي يقوم بها الإعلام المصري بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية لرفع الوعي المجتمعي وإيصال ما يدعو له الأطباء من تطبيق للإجراءات الاحترازية فيما بين المواطنين لعدم تفشي فيروس كورونا فيما بينهم.

اللقاح موجود في مصر منذ عدة أسابيع

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة كان لها خط متميز ومتفرد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث كان اللقاح موجودا في مصر منذ عدة أسابيع، ولكن قرار القيادة السياسية جاء بعدم توافر اللقاح في جرعته الأولي إلا بعد توفير الجرعة الثانية منه.

كافة اللقاحات حول العالم حصلت على تصريح طارئ

كما أوضح أن اللقاحات التي تم اعتمادها ثبتت مأمونيتها وفاعليتها على الأشخاص من أجل حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن كافة اللقاحات حول العالم حصلت على تصريح طارئ بالتعامل مع تلك اللقاحات لكون فيروس كورونا ما زال مستجدا، وجميعها ما زالت تحت التجربة والفحص والدراسة حتى الآن.

الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة لعدم الإصابة بالفيروس

وأكد أن الإجراءات الاحترازية تظل هي طوق النجاة لعدم الإصابة بالفيروس، ثم التحصين المجتمعي عبر تلقيح المواطنين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا: «الحذر مطلوب واللقاح موجود في بلدنا، ومصر كانت من أوائل الدول في الحصول على اللقاح».

وتابع: «نصبر تاني فترة صغيرة ونلتزم بالإجراءات الاحترازية، وده الأأمن لينا ولمجتمعنا ولعدم تفشي الفيروس في مصر بعد انخفاض معدلات الإصابة في مصر مؤخرًا».