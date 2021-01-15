مترو «المرج - حلوان» على أجندة نقل النواب غدا

تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أول اجتماع لها صباح غد السبت، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، والمعروف بمترو المرج حلوان.

ويشتمل قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

إصلاح البنية التحتية

وتستهدف الاتفاقية إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

الحجر الرئيسي في التنمية

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حرص اللجنة على انطلاقة أعمالها في الفصل التشريعي الثاني والاستفادة من جميع الكفاءات والقيادات من النواب في دعم تطوير منظومة النقل والمواصلات بجانب ما يتم من الدولة المصرية، حيث أن هذه المنظومة الحجر الرئيسي في التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تنمية قطاعات الدولة المختلفة، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

ويشار إلى أن مجلس النواب سيشهد غدا اجتماع عدد من اللجان لمناقشة عدة موضوعات، سيتم طرحها على جدول الجلسات العامة المقرر عقدها الأحد المقبل.