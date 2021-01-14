وكيل «نقل النواب»: المشوار بقى نص المسافة بعد مشروعات الطرق الأخيرة

تستعد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، خلال الأيام القليلة المٌقبلة، لوضع خطتها الخاصة بدور الانعقاد الأول، وذلك بعد انتهاء تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث أعلنت اللجنة أنها ستدعم كافة التشريعات التي تحتجاها الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وقال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستدعم الدولة بكافة التشريعات اللازمة لاستكمال الإنجازات التي يشهدها هذا القطاع الهام، سواء على مستوى الطرق والكباري الذي يشعر به أي مواطن، أو حتى التطوير غير المسبوق في وسائل النقل سواء على مستوى القطارات الجديدة أو حتى تطوير هيئة النقل العام.

وأضاف الضبع، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطرق من المشروعات المهمة جدا التي بدأ أثرها يصل للمواطن، والذي كان يقضي معظم وقته في «الزحمة» أما الآن فمناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة، أصبحت شاهدة على هذا الإنجاز، والطرق الجديدة اختصرت نصغ الوقت على الأقل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة اللجنة ستدعم وزار القل في مشروعتها المستقبلية.

وأوضح إن اللجنة ستضع خلال الأيام المقبلة خطة عملها وأولوياتها بدور الانعقاد الأول، وذلك بعد انتهاء انتخابات اللجنة والتي فاز خلال النائب علاء عابد، برئاسة اللجنة، مشيرا إلى أن وجود عابد على رأس اللجنة سيكون دافعا قويا لدورها المؤثر في الفترة المقبلة خصوصا في دعم خطط التنمية الخاصة بالدولة.