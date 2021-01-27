مصر تقدم التعازي للكاميرون في ضحايا الحادث المروري المروع بدشانج

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 27 يناير 2021، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكاميرون الشقيقة في ضحايا حادث التصادم المروري المروع الذي وقع اليوم، بالقرب من بلدة دشانج غرب الكاميرون، مما أسفر عن وفاة أكثر من 50 شخصاً وإصابة العشرات.

كما تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، وقوفها جنباً إلى جنب مع حكومة وشعب الكاميرون الشقيق في هذا الظرف الأليم، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.