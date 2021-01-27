صور وأسعار السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز في منظومة الإحلال

يأتي إنطلاق احتفالية تدشين وإطلاق السيارات الكهربائية مساء اليوم، بالتعاون بين كل من بوابة مصر الرقمية «EG GATE» وشركة «دوليبات مصر» للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية، متمثلة في شركة «المستقبل» لتسيير وتراخيص المركبات، بعد أيام من فتح باب التقديم من قبل أصحاب السيارات المتهالكة للاستفادة بسيارات منظومة الإحلال الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، مطلع يناير الجاري.

تفاصيل المبادرتين، ربما تجعل المستهلك في حيرة من أمره قبل اتخاذ قرار الشراء لأي من السيارات في المنظومتين الكهربائية والغاز الطبيعي، وهو ما استدعى من «الوطن» تقديم مواصفات وأسعار كل من السيارات المطروحة في المبادرتين أمام المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة جديدة خلال العام الجاري.

أولاً منظومة السيارات الكهربائية الجديدة:

يجرى تدشينها اليوم في احتفالية، وتضم قائمة المصانع، التي شاركت في عملية التصنيع المحلي للسيارات بواقع 45% مكون محلي، مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع كنترول الهندسية، ومصنع تريدكو الصياد، ومصنع إتك للكابلات الكهربائية، ومصنع تراست، ومصانع جريش للزجاج ومصنع باور كود.

المنظومة تضم 4 أنواع من السيارات، تبدأ أسعارها من 30 ألف جنيه حتى 90 ألف جنيهاً، ونتناولها كما يلي:

سيارة ماركة PR1

المواصفات

- فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهرباء عداد ديجتال لقراءة السرعة والكيلومترات.

- قوة شحن البطارية شاشة أتوماتيك، خاصة للركن والرجوع إلى الخلف (سنسور خلفي مزود بكاميرا).

- مزود بفرش جلد وأبانوس لإعطاء رفاهية للسيارة من الداخل.

- مزود بزجاج كهربائي، ووحدة رفع مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

- فتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء.

- تعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120 إلى 150 كيلو متر.

- سرعة السيارة لاتتجاوز 60 ك/س.

- قوة الماتور (4000w).

- فترة الشحن من3 الي 5 ساعات.

- حمولة السيارة 4 أفراد بواقع وزن 750 كيلو.

سيارة ماركة PR2:

المواصفات

فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهرباء.

- عداد ديجتال لقراءة السرعة والكيلومترات.

- قوة شحن البطارية.

- شاشة أتوماتيك خاصة للركن والرجوع إلى الخلف (سنسور خلفي مزود بكاميرا).

- مزود بفرش جلد وأبانوس لإعطاء رفاهية للسيارة من الداخل.

- مزود بزجاج كهربائي ووحدة رفع مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

- فتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء.

- تعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120إلى 150 كيلو متر.

- سرعة السيارة لاتتجاوز 60 ك/س.

قوة الماتور (4000w).

- فتره الشحن من 3 إلى 5 ساعات.

- حمولة السيارة 4 أفراد بواقع وزن 750 كيلو.

سيارة ماركة TR1

المواصفات

- السعر 30 ألف جنيه.

- فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهرباء.

- عداد ديجتال لقراءة السرعة والكيلومترات.

- قوة شحن البطارية.

- مزود بفرش جلد وأبانوس.

- صدادات أمامية للحفاظ على هيكل المركبة.

- مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

- فتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء.

- تعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120 إلى 150 كيلو متر.

- سرعة السيارة لاتتجاوز 50 ك/س.

قوة الماتور 3000 وات.

- فترة الشحن من 3 إلى 5 ساعات.

سيارة ماركة A8

المواصفات

- سعرها 60 ألف جنيه.

- سيارة مغلقة ذات 5 أبواب وباب خلفي بأستبن.

- فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهرباء.

- عداد ديجتال لقرائة السرعة والكيلومترات.

- قوة شحن البطارية.

- شاشة أتوماتيك خاصة للركن والرجوع إلى الخلف (سنسور خلفي مزود بكاميرا).

- مزود بفرش جلد وأبانوس.

- يمكن تزويدها بزجاج كهربائي.

- وحدة رفع صدادات أمامية وخلفية للحفاظ على هيكل السيارة.

- حامل أمتعة فوق السيارة بشكل يتناسب مع حجم السيارة.

- مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

- فتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء.

- تعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120إلى 150 كيلو متر.

- سرعة السيارة لاتتجاوز 50 ك/س.

- قوه الماتور 3000 وات.

- فترة الشحن من 3 إلى 5 ساعات.

السيارات متاحة للمواطنين للشراء بالتقسيط، وذلك بالتعاون مع القطاع المصرفي، المتمثل في عدة بنوك على رأسها البنك الزراعي المصري، وبنك مصر، وبنك CIB التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، ومن المقرر إنشاء 28 مركز تدريب بالمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، بجانب إنشاء من (400) إلى (1000) مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن، لمتابعة العملاء والموزعين وتقديم خدمات ما بعد البيع.

ثانياً منظومة إحلال السيارات المتهالكة:

تم إطلاقها بمبادرة من رئيس الجمهورية، وانطلق معرضها والتسجيل في موقعها الإلكتروني 4 يناير الجاري، وتضم منظومة إحلال السيارات الجديدة بالأخرى المستعملة، 7 سيارات ملاكي تضم: «لادا جرانتا، BYD f3، أكسنت، ألنترا، صني، سنترا، شيفرولية أوبترا»، بالإضافة إلى 3 سيارات ميكروباص هي: «زيمكس، كينج لونج، فوتون»

وتستعرض «الوطن» أسعار وأقساط وأنواع السيارات المقرر طرحها في المنظومة الجديدة للإحلال، في وقت تعتزم فيه الحكومة، البدء في إحلال سيارات الميكروباص، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، اعتباراً من يونيو المقبل.

1 - لادا جرانتا

- ستطرحها شركة الأمل.

- 5 آلاف سيارة من المقرر طرحها.

- سعر السيارة 182.5 ألف جنيه شاملة الضريبة.

- قسط 1576 جنيه لمدة 10 سنوات.

2 - BYD f3

- ستطرحها شركة الأمل.

- 10 آلاف سيارة.

- 168.6 ألف جنيه سعر الواحدة شاملة الضريبة.

- قسط شهري 1718 جنيه بضمان 3 سنوات.

3- أكسنت

تطرحها شركة غبور أوتو

5 آلاف سيارة

سعر الواحدة 180 ألف جنيه

قسط شهري 1842 جنيه شهرياً لمدة 10 سنوات

4 - ألنترا

تطرحها شركة غبور أوتو

5 آلاف سيارة

سعر الواحدة 204 ألف جنيه

قسط شهري على 10 سنوات قيمته 2102 جنيه

5 - صني

تطرحها شركة نيسان موتورز إيجيبت

9 آلاف سيارة

سعر 181.4 ألف جنيه

قسط 1857 شهريًا

6 - سنترا

تطرحها شركة نيسان موتورز إيجيبت

9 آلاف سيارة

246.2 ألف جنيه

قسط 2559 جنيه شهريًا

7 - شيفرولية أوبترا

تطرحها شركة المنصور للسيارات

12 ألف سيارة

185 ألف جنيه للسيارة شاملة الضرائب

قسط شهري على 10 سنوات قيمته 1896 جنيه.

8 - زيمكس

تطرحها الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات

228 ألف جنيه

القسط 2701 جنيها حال السداد على 7 سنوات و2031 حال السداد على 10 سنوات

9 - كينج لونج

تطرحها شركة كينج لونج إيجيبت

217 ألف جنيها

القسط على 7 سنوات نحو 2421 جنيها، و1821 جنيها حال السداد على 10 سنوات.

10 - فوتون

تطرحها شركة «مودرن موتورز للصناعة»

264 ألف جنيه شامل الضرائب والرسوم الجمركية

القسط ذي السنوات السبع 3026 جنيها شهريا، وذي العشر سنوات 2276 جنيها

وبحسب مستندات حصلت عليها «الوطن»، فإن قيمة التخريد المقترحة والتي تم التوافق عليها ستكون 12 ألف جنيه لسيارات الملاكي والتاكسي، بينما ستكون قيمة تخريد السيارات الميكروباص 20 ألف جنيه، كما سيتم إعادة النظر في المقابل المقترح إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيكون مقابل التخريد هو مقدم ثمن السيارة الجديدة، وأوضحت أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية حيث أكد أنه سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتحديد ساحات التخريد.

وأوضحت مصادر، أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري للاتفاق على أن يكون سعر الفائدة 3% لمدة 10 سنوات، على أن يتم إتاحة مهلة شهر لإنهاء الترخيص.