جمال عسكر: مصر بها نحو 7.6 مليون سيارة تعمل بالبنزين

قال المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، إن حقل ظهر، قدم لمصر 3 تريليونات متر مكعب، وهو حجم كبير جدًا من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أهمية استخدامه في قطاع الصناعة، لأن انعكاساته كبيرة جدًا، مثل صناعات الأسمنت والبتروكيماويات، بالإضافة إلى استخدامه في مجال السيارات.

وأضاف عسكر، خلال حواره هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن السيارة لكي تتحول إلى الغاز الطبيعي، يجب أن تكون كفاءة محركها تتجاوز 70%، مشددًا على أن كفاءة السائق والصيانة الدورية، من أهم عوامل الحفاظ على محرك السيارة.

وتابع المهندس جمال عسكر، أن مصر تستورد المحروقات بقيمة 8 مليارات دولار، لهذا اتجهت مصر إلى الغاز الطبيعي، ما سيحقق قيمة اقتصادية كبيرة، وسيكون لها مردود عالٍ.

وأردف، أن مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2019 بلغت 183 ألف سيارة، و193 ألف سيارة في عام 2018، بينما تبيع الصين نحو 8.5 مليون سيارة في الداخل الصيني قبل التصدير، بينما كان الرقم الأفضل في مصر على مستوى المبيعات هو 295 ألف سيارة في عام 2010، وهو رقم قليل مقارنة بالسوق الصيني، وهو ما يعني أن حجم سوق السيارات في مصر بسيط للغاية.

وأشار، إلى أن الصين تحتوي عدد كبير من المصانع والعمالة ما يؤدي إلى زيادة إنتاج السيارات بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أنها تراعي كل معايير التصنيع مثل الشاسيه وحزام الأمان وشنطة السيارات، ومع توفر كل هذه المزايا في السيارة فإن تكلفتها تزيد.

وأردف، أن مصر بها نحو 7.6 مليون سيارة تستعمل البنزين، مشيرًا إلى أن تحويلها إلى الغاز الطبيعي، سيكون مهم للغاية، لتقليل الانبعاثات وتقليل الواردات من المحروقات.