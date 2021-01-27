نائبة لوزيرة البيئة: «أهالي كفر الشيخ بيصرخوا من تجمعات القمامة»

تقدمت هيام الطباخ عضو مجلس النواب، اليوم، بعدد من التساؤلات للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث أكدت ان أهالي كفر الشيخ، أطلقوا صرخات مدوية بسبب تجمعات القمامة التي تحاصر الكتل السكنية.

وتقدمت «الطباخ» بسؤال من ثلاث محاور لوزيرة البيئة، حيث تحدثت في المحور الأول عن معاناة أهالي كفر الشيخ من مقالب القمامة التي تؤثر على صحة السكان ومنها مقلب القمامة بدسوق بجوار التأمين الصحي، ومقلب القمامة في خط الساحل بين قرية الصافية وكفرمجر، ومقلب القمامة بمدخل مدينة قلين، مطالبة بسرعة وضع حل فوري وفعلي لهذه المشكلة القائمة.

واستنكرت في المحور الثاني من سؤالها، كيف تتبنى الوزارة مبادرات للتشجير مثل مبادرة اتحضر بالأخضر وهناك غياب تام في التنسيق بين الوزارة وبين المحافظات والأحياء، كما نوهت بالغياب التام للمبادرات الإعلامية التي من خلالها نستطيع بناء وعي عند المواطن بكيفية الحفاظ على بيئة صحية من أجلنا ولأجل أجيال قادمة.

الطباخ: يجب تمكين الشباب داخل وزارة البيئة

وخلال المحور الأخير، قالت الطباخ، إن وزارة البيئة مليئة بالطاقات الشبابية المؤهلة لكنها لم يجري إدراج الكثير منها للعمل كقيادات، مضيفة أنها ستظل تتبنى هذا المحور وتنادي به، وهو تمكين الشباب المؤهل من أبناء وزارة البيئة في مواقع قيادية للاستفادة من طاقتهم وخبراتهم، متسائلة عن خطة الوزارة في تأهيل وتمكين شبابها تماشياً مع توجهات القيادة السياسية للدولة.

وطالبت وزيرة البيئة بأن يكون لكفر الشيخ نصيباً من افتتاح مقالب القمامة خلال الفترة المقبلة ، بدلاً من الزيارات المتعددة دون أن يلمس المواطن شيئاً على الأرض، مؤكدة أن الأهالي يعانون من تجمعات القمامة.

">