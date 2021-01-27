4 عاطلين وراء الواقعة.. كشف غموض مقتل سائق ودفنه بصحراء الفيوم

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض مقتل سائق تاكسي، مقيم بمدينة القناطر الخيرية؛ إذ تبين استدراج 4 عاطلين المجنى عليه لمدينة الفيوم، بغرض سرقة التاكسي الخاص به، ودفنه بالصحراء.

وتم ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، والتصريح بدفن الجثة عقب التشريح وتقرير الطب الشرعي.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بمقتل سائق تاكسي، مقيم بدائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس المباحث، وتشكل فريق بحث لفحص الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات التي أجرها النقيب محمود أبوزيد، معاون مباحث المركز، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 4 عاطلين استدرجوا المجني عليه لمدينة الفيوم، لسرقته، وقتلوه ودفنوه بصحراء المحافظة، وجرى ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.