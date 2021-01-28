الصحفيين: 5 إجراءات جديدة ضد كورونا.. وصرف 20 ألف جنيه لأسرة المتوفي

اتخذ مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير، عددا من القرارات التي تعتبر إضافة لحزمة إجراءات ضد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتتعلق بالانتخابات سواء التجديد النصفي للنقابة أو انتخابات الروابط والشعب، وصرف المعاشات، والاشتراك بمشروع العلاج، وأداء القسم للدفعة الأخيرة للجنة تحت التمرين.

الدعوة لانتخابات النقابة

وكان العنوان الأبرز لاجتماع المجلس الأخير، هو قرار عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 10 فبراير 2021، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021.

وقال بيان عن مجلس النقابة، إنه ناقش في اجتماعه الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن طلب «استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا»، فضلا عن مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتي يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب.

20 ألف جنيه لأسرة المتوفي بكورونا

من جانبه قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تقرر صرف المعاش كاملاً لأسر الزملاء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا بجانب مبلغ عشرون ألف جنيه، مشيراً أن المجلس أتخذ هذا القرار بجلسته الأخيرة برئاسة النقيب ضياء رشوان مضيفاً أنه تقرر كذلك منح أسرة الزميل الراحل مدحت أمام المعاش كاملاً، كما أكد أن المجلس يهيب بكل الزملاء إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم خلال هذه الفترة.

تأجيل انتخابات الروابط

وأكد شبانة أنه تقرر تأجيل إنتخابات جميع الروابط بالنقابة مؤقتا مع إنهاء إجراءات قيد الدفعة الأخيرة من الزملاء تحت التمرين عن طريق إحضارهم على دفعات قليلة (خمسة زملاء) بشكل متتال لأداء القسم حتى يتسنى لهم إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع العلاج فى أقرب وقت .